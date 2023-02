Adolescente compra vestido para sus 15 años por Internet y le llega un minipaquete de plástico: "Cualquiera lo manda en una caja"

El vestido de los 15 años es uno de los elementos más importantes de la noche. Por ello, las jóvenes tardan días, incluso semanas, en elegir el adecuado para su fiesta. Y, a pesar del tiempo que muchas toman, no todas se sienten satisfechas.

Lee también: Participan en 'juego de las sillas' y terminan peleando al estilo WWE: "Dos mujeres, una silla"

Esto es precisamente lo que le sucedió a una joven mexicana, quien se mostró incómoda por cómo llegó su vestido luego de pedirlo online.

La escena se hizo viral en las rede sociales y generó decenas de comentarios de las redes sociales.

Un envoltorio especial

Ximena González (@ximegonzalezzz), una usuaria de TikTok, mostró como su hermana y su mamá esperaban con ansias la llegada del vestido de 15 años que habían pedido por internet.

Sin embargo, se llevaron una desagradable noticia cuando, en vez de ver una enorme caja, recibieron una pequeña bolsa mal envuelta. Pero lo peor recién está por venir. Cuando abrió la envoltura, se dio cuenta que el vestido no era como ella esperaba.

Lee también: ¡Atángana! Papá e hijo se enfrascan en una lucha al frente de un centro comercial

A pesar de ello, la quinceañera logró celebrar de gran manera su fiesta y con un lindo vestido.

Quinceañera viral

El video, el cual tiene una duración de 28 segundos, se hizo extremadamente viral en cuestión de horas. Actualmente el clip cuenta con más de 30 millones de visualizaciones, dos millones de me gustas y más de tres mil comentarios.

“Yo pedí uno, me llegó así, pero si salió bien bonito”, “Aunque no lo crean si llega así, los acomodan tan bien. El mío fue el de boda”, “Diferente a la caja que me llegó a mí, solo pedí una docena de calcetines y me llegó una ‘cajota’”, “Lo bueno es que lo toman con humor”, “El de mi hija llegó en el tamaño de un sobre manila”, fueron algunos de los comentarios del video.