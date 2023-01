¡Alta traición! Joven encontró dulces secretos en la bolsa de maquillaje de su novia: "Eso siempre tenemos"

Un joven se sintió "traicionado", luego de descubrir lo que guardaba su novia dentro de una bolsa de maquillaje.

El novio, tras darse cuenta de lo sucedido, se atrevió a dar consejos a los chicos para que no vuelvan a ser engañados y se animen a descubrir los lugares donde sus parejas guardan sus dulces.

Se sintió tracionado

Erick Soto (@soyericksoto) sintió curiosidad por saber qué guardaba su pareja en una de sus bolsas de maquillaje.

El muchacho aprovechó que ella estaba ocupada y comenzó a rebuscar.

Luego de sorprenderse por el contenido, fue para encarar a su novia por lo que encontró.

"Raza no me lo van a creer... Chéquense. Cualquiera creería que esto es una bolsa de maquillaje verdad... Bueno, me puedes hacer el favor de abrirla, por favor", le dijo a su novia, quién se tapó el rostro con una almohada.

"Chéquense raza. Ustedes no confíen en nadie, en nadie, ni en sus novias. No confíen... tiene un clavo de bolsita de dulces adentro... No confíen en sus novias... Hombre estás bien mal mi hija. Es un engaño raza, como uno no se acerca a esto... Pues sí claro... Alta traición", decía Erick mientras lanzaba las golosinas a la cama.

El video de TikTok consiguió 1.1 millones de visualizaciones, 118.6 mil me gusta y decenas de comentarios. "Hay traiciones que duelen en el alma", "Todos tenemos nuestros escondites de dulces", "No la culpo, fácil podría ser yo", son algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación.