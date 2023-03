¡Altos estándares! Joven rechaza invitaciones a restaurantes baratos y genera debate en redes: “No acepto citas en Burger King”

A través de sus redes sociales, el muchacho dio a conocer sus estándares para aceptar una invitación a una cena o almuerzo. El clip no tardó en hacerse viral.

Las expectativas son algo a considerar para planificar una cita. Una gran muestra de ello quedó evidenciada en un reciente video de TikTok, donde un muchacho dio a conocer todos sus estándares para aceptar una salida a comer. El curioso clip no tardó en hacerse viral en la red social.

Sorprendió a todos

El usuario Paco Abreu (@pacoabreug) compartió un video en el que confesó cuáles eran sus “requisitos” para tener una cita romántica con él. Con la intención de sorprender a sus seguidores, el español aseguró que nunca aceptará una invitación para comer en un restaurante con comida “barata”.

Lee también: Pasajero se quedó dormido con la boca abierta en el micro: "Creo que está bostezando"

“Yo estoy acostumbrado que cuando alguien quiere tener una cita conmigo, pues quiere invertirme tiempo y para mí que decidan un plan como ir al Burger King me parece muy fácil. Eso lo pensaron en tres segundos”, mencionó el muchacho en el transcurso del video.

Paco señaló que su pretendiente debe invitarlo a una salida interesante, como una visita al malecón o un almuerzo en un restaurante novedoso. “A mí me gusta que me digan: ‘vamos a ver el atardecer’ o ‘vámonos a un restaurante bonito’. Pero un Burger King, pues no”, explicó el tiktoker.

“Es algo que sigo manteniendo, porque yo no soy cualquier y no quiero que me traten como cualquier cosa”, señaló el autor del video.

Reacción de usuarios

El vídeo de TikTok tuvo una gran difusión, debido a que alcanzó más de 34 mil visitas, más de 4000 likes y más de cien comentarios.

Lee también: Usuario capta nueva modalidad de robo en Evitamiento y se vuelve viral en redes sociales: “Tengan mucho cuidado”

Tras presenciar la curiosa escena, miles de usuarios decidieron dejar sus respectivos comentarios. “Lo importante es la compañía, no a donde se va”, “Pero quién tiene citas en un Burger King”, “Muy de acuerdo”, “Yo soy fan del Burger King”, “Dilo, mi amor”, “Realmente se debe ver el esfuerzo”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.