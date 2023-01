Alumnas de San Marcos revelan sus "requisitos"' para salir con un chico: "Debe ser más alto que yo"

Un joven decidió hacer un pequeño experimento en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En el viral, el muchacho les pregunta a varias alumnas cuáles son sus exigencias a la hora de salir con un chico.

Las respuestas desataron una ola de comentarios graciosos y sarcásticos por parte de los internautas. ¿Qué comentaron?

Los 'requisitos' de las chicas de San Marcos para salir con un chico

Oscar Abdel (@oscarabdel21) decidió ir a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para preguntarle a las estudiantes cuáles eran sus "requisitos" para salir con un chico.

La primera en ser entrevistada fue Camila López, una estudiante de 22 años de la Facultad de Letras, quien dijo lo siguiente. "Bueno, físicamente, porque es lo básico, tiene que ser más alto que yo (risas)...Que sea trabajador, no pido tampoco que sea un sugar", generando la risa de sus amigas.

Luego, entrevisto a otra alumna de nombre Kiara Palomino. Ella, a diferencia de Camila, busca un hombre "atento, caballero, estudioso, responsable, que quiera superarse a sí mismo".

En tanto, los varones indicaron que, para conquistar a una sanmarquina, solo "deben salir con ella y escucharla".

El video de TikTok cuenta con 161.1 mil visualizaciones, 7510 me gusta y decenas de comentarios. "Tengo todos esos, pero igual no me merecen", "Obviamente van a querer algo mejor que ellas", "Todas quieren alto", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.