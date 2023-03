Alumno termina su exposición e incrimina a su compañera por no hacer nada del trabajo: “Eso sí es exponer”

El joven estudiante no dudó en contarle a su profesora que su compañera no hizo su parte del trabajo, el video se hizo viral en TikTok .

Realizar trabajos estudiantiles en grupo suele ser un problema para muchos estudiantes, pues no todos se toman con responsabilidad la tarea. Este es el caso de un alumno mexicano, quien no tuvo mejor idea que exponer la vagancia de su compañera en plena clase.

Le cantó sus verdades

Un usuario de TikTok (@jonatan_ulises_) mostró cómo al finalizar la exposición de su trabajo mencionó que su compañera no había ayudado en nada. El joven estudiante mencionó: “En conclusión mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada”, sostuvo mientras observaba a la maestra.

La muchacha no se quedó callada, pues dijo que su compañero mentía y que por una cuestión de salud no pudo ayudar mucho. Inmediatamente, el joven mostró imágenes de ella en la playa, evidenciando que todo lo que decía la chica era mentira.

El estudiante se ganó aplausos y elogios

El video, el cual fue publicado hace solo un día, fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok. Actualmente ostenta más de 26 millones de reproducciones, además de contar con 4 millones de me gustas y más de 21 mil comentarios.

“Me encantó el video”, “Eso si es exponer”, “¿Porque no se me ocurrió antes exponerlos así a mis compañeros de tarea?”, “Ni Shakira se atrevió a tanto”, “Cuántas ganas me da de hacer eso”, “Frío de fríos”, "¿De verdad? Todavía tiene la cara de decir 'lo estoy ayudando a presentar y aparte estaba enferma'", son algunos de los miles de comentarios que se pueden ver en el video.