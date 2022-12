¡Insólito! Animadora infantil es interrumpida por la curiosa petición de un niño: "Quiero hacer popó"

Con el propósito de impulsar su restaurante, el dueño del 'Pollo Sabroso' contrató los servicios de un show infantil, que tuvo como protagonistas a Bely y Beto. Sin embargo, no se imaginó lo que iba a ocurrir por parte de uno de los niños del staff.

Niño vestido de 'Pepo' interrumpe show con curiosa petición

El video del incidente fue subido por la cuenta oficial de @mmapatshow, quienes grabaron el momento preciso cuando un niño, quien formaba parte del staff, se roba el micrófono para hacer una petición especial: "Nombre Bely, quiero hacer popó" se escucha.

Lee también: Mujer baila huayno con su perrito en fiesta patronal y se hace viral

De inmediato, la animadora retira el micrófono y se ríe, "Cuando los niños son niños" se lee en el texto que acompaña el video. El clip captó más de 190 'Me gusta' y obtuvo comentarios de usuarios, quienes preocupados consultaron si el niño había podido ir al baño.

"La gran pregunta es le dieron el permiso?" comentó un usuario, "Claro que sí, pero no quería ir, solo improviso" respondió la cuenta.

Dueña baña a su conejo y este la 'regaña'



La usuaria @orquidea.gonzales33 destacó la reacción que tuvo su conejito tras recibir un baño. "Banda bañé a mi conejo... y me siento regañada" narraba en el video, mientras se veía cómo el conejo emitia gruñidos.

Lee también: ¡Trágame tierra! Padre ve a su hijo bailando canción de Taylor Swift y su reacción se vuelve viral

"Perdóname Benito, no lo vuelvo a hacer" se leía en los últimos segundos, donde se mostraba al animal completamente mojado. Sin embargo, lo que para algunos usuarios parecía gracioso, no lo era para otros, quienes sancionaban a la dueña por haberlo bañado.

"Por eso tenes que infórmate si vas a tener una mascota con cuidados especiales, como lo son los conejos. Tenes mucha suerte de que este vivo", "los conejos no se bañan… no estan acostumbrados a mojarse y eso los acelera lo que puede hacer que les dé un paro cardíaco:(", "Sufrí mucho viéndolo :( pobrecito no lo bañes y si lo bañas sécalo luego luego con secadora, los conejos solo chillan cuando tienen mucho miedo/dolor", fueron algunos de los comentarios.