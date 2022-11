Argentina: mujer habría abortado y enterrado a sus bebés en el patio de una casa

Las autoridades de la provincia de Santa Fe (Argentina) se encuentran investigando un caso que ha conmocionado a la localidad. Y es que una mujer se habría practicado un aborto ilegal y después habría enterrado el cuerpo de sus bebés en el patio de una casa vecina.

La fiscal Gabriela Lescano, de la sede Cañada de Gómez, no quiso entrar en detalles sobre el caso, aunque reconoció que se trataría de una historia triste y difícil de contar, pues la mujer estaba esperando a mellizas.

“Es un caso sensible, difícil y no común. Si bien hay muchas progenitoras que dan a luz o abortan a su domicilio, no es común, porque gracias a esta ley asisten generalmente a los lugares de salud”. El tema no es la posición de uno a favor o en contra del aborto, sino en el respeto de la nueva ley, en qué tiempo se hace (la interrupción del embarazo)”, manifestó la autoridad, al mismo tiempo que pidió mantener la serenidad y cautela del caso mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Investigarán si bebés respiraban al nacer

Asimismo, la fiscal indicó que deberán analizar si el delito pasa por un tema de aborto ilegal o se trataría de un homicidio. Para ello, precisó tendrán que identificar “si los cuerpos respiraron o no al momento de nacer”.

Por otro lado, Lescano no quiso confirmar ni negar si los cuerpos se encontraron enterrados en el patio como se dijo en un inicio.

De momento se sabe que con ayuda de los bomberos y del personal policial se realizó un allanamiento y se pudo ingresar a varios predios para iniciar la búsqueda gracias al apoyo de los vecinos. “Contamos con mucha colaboración. Esto enojó a mucha gente y los vecinos abrieron todas las puertas para que todo pudiera esclarecerse”, contó.



En tanto los cadáveres fueron llevados al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia correspondiente. Mientras que la mujer de 38 años fue detenida junto a un hombre que la habría ayudado a llevar a cabo el aborto.