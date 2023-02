Argentino queda sorprendido al ver que en Perú no cambian pesos argentinos por soles: "Mirá lo que has logrado, Alberto"

Un hombre de nacionalidad argentina no dudó en mostrar su malestar grabando un video que se hizo viral en TikTok.

Las casas de cambio funcionan como intermediarias para la compra y la venta de divisas extranjeras. Sin embargo, no todas las monedas son aceptadas. Y eso lo descubrió un ciudadano argentino, quien se dio cuenta que en Perú no se pueden cambiar la moneda de su país.

No cambiaban pesos argentinos

Un usuario de TikTok (@cronistacom) mostró como un turista argentino quedó sorprendido al ver que en el Perú no se pueden cambiar pesos argentinos por soles o dólares.

En el material audiovisual, el hombre mencionó que solo se pueden cambiar dólares, euros, reales y hasta pesos chilenos, pero no argentinos. Esto desató la risa y la molestia del sujeto, quien le reclamó al presidente de su país, Alberto Fernández, por estos problemas.

Se volvió viral

El video, el cual tiene una duración de 30 segundos, se hizo tendencia en la plataforma de TikTok. Actualmente, el clip cuenta con más de 900 mil visualizaciones, 25 mil me gustas y 1297 comentarios.

“Para que vean que su moneda no tiene peso”, “Pero al menos tienes a Messi”, “Andamos mal, pero al menos pudiste viajar al Perú”, “Soy peruano, vivo en Lima y recién caigo en cuenta de esto, no recuerdo una casa que acepte peso argentino”, “Nuestro dinero ya no vale nada”, fueron algunos de los comentarios del video.