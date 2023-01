“Así lo tienes que atender”: Mujer graba a su madre dándole desayuno su esposo

Aunque las suegras sean vistas como mujeres malas, existen excepciones. Tal es el caso de una señora que se hizo viral en redes sociales al tratar de una manera muy peculiar a su querido yerno.

Suegra consentidora

Una usuaria de TikTok, subió un video con el titular, “Cuando la suegra se levanta temprano a preparar desayuno al yerno”. El material mostró el momento en el que la mujer encontró a su madre sirviendo un jugo a su esposo, antes de irse a trabajar.

El hombre llamado Luis, lejos de sentirse avergonzado, confesó que su suegra le tiene que preparar el desayuno, mientras su esposa no puede hacerlo.

Incluso la misma suegra le reclama a su hija, por no prepararle el alimento a su pareja. En el clip se puede escuchar a la suegra regañando a su hija: “Para otras cosas si tienes tiempo, así se debe atender al hombre” y de fondo las risas de la joven.



Usuarios generan debate por machismo

El contenido audiovisual publicado por @herlindacardenas4 en la plataforma de TikTok, acumuló más de 2 millones de reproducciones y decenas de comentarios.

Algunos internautas destacaron el accionar de la suegra, definiéndolo como un acto de amabilidad, mientras otros la criticaron por incentivar al machismo.

“Con una suegra así, hasta yo la mantengo”, “Así me quería mi suegra, la que no me quería era su hija”, “Así son las buenas suegras, te quieren como a un hijo”, “Esa es la razón por la que debemos tener como pareja a un adulto funcional”, “Chicas tengan paciencia, si existen suegras que atienden a la nuera porque saben que es trabajadora”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en el vídeo.