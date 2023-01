¡Inviten pues! Esposa de repartidor de delivery revela que come gratis cuando cancelan los pedidos: “Yo también quiero vivir ese sueño”

Las entregas de comida a domicilio les han facilitado la vida a los comensales. Los clientes suelen disfrutar de su pedido gracias a los repartidores por aplicativo. Sin embargo, en algunas ocasiones, se cancelan los envíos. ¿Qué sucede con los alimentos cuando pasa esto?

En un video de TikTok, la esposa de un repartidor muestra los platillos que ha probado gracias a la cancelación de algunos pedidos de su pareja.

La pareja sale beneficiada

La usuaria de TikTok @denncii compartió un clip en el que se puede apreciar todos los platillos que ha disfrutado, debido a que los clientes cancelan la orden de comida. De acuerdo con las imágenes, los alimentos consumidos se encontraban en buen estado, e -incluso- algunos eran de los mejores restaurantes de la ciudad.

“Mi marido trabaja en Didi y casi siempre le cancelan la comida y nos la tragamos”, se logra leer en la descripción del clip de 15 segundos. Este muestra deliciosos potajes, como tortas de chocolate, chifa, sushi, pollo de KFC, hamburguesas, pizza, entre otros.

Según el video, cada vez que un cliente cancela su pedido a domicilio, los repartidores son los más beneficiados. Al parecer, tienen la ventaja de quedarse con los alimentos rechazados por el cliente.

Antojan a usuarios

El curioso clip fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok, alcanzando más de dos millones de visualizaciones, 197 mil ‘me gusta’ y dos mil comentarios.

Algunos usuarios se sorprendieron por la situación, dejando sus respectivos comentarios. “A mí me pasó que el mismo repartidor canceló mi pedido, seguro se lo llevó a su casa”, “Soy Rappi y no me pasa, será la suerte”, “A mí una vez un repartidor de Didi me robó mi 2x1 y solo me llegó una hamburguesa”, fueron los comentarios más llamativos.