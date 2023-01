Bajada de Reyes 2023: ¿Qué se debe hacer el 6 de enero?

Todos los 6 de enero se celebra en España la popular bajada de reyes un evento que enmarca cultura, magia, alegría y tradición.

En la mencionada festividad los niños son los que disfrutan de la increíble celebración, pues son ellos quienes viven la ilusión de la llegada de los queridos hombres sabios provenientes del oriente, encargados de entran por las ventanas para repartir regalos.

Por si no lo sabías, esta conmemoración empieza un día antes, fecha en la cual los más pequeños de las casas salen en compañía de sus padres a la calle para disfrutar del desfile de carrozas de los Reyes Magos.

Tras finalizar la cabalgata, los pequeños deben de limpiar sus zapatos, poner algo de comida tanto a los reyes como agua a los camellos, colocar todo en la ventana e irse pronto a dormir.

Cabe recalcar, que no deben de olvidarse de escribir la noche previa, la Carta a los Reyes Magos en donde los menores indican cuales son los regalos que desean que les traigan. Recuerda que la misiva, debe de ser depositada en uno de tus calzados.

Como redactar la carta para los Reyes Magos.

Primero deberás escribirles que te motivó a redactar la mencionada carta. Asimismo, comentarles porque crees que mereces los regalos que has pedido. En algunos casos puedes contarles como ha sido tu comportamiento en lo que va del año, tus logros, actitudes y todo lo que hiciste para convertirte en una mejor persona.

Luego de ese momento, puedes colocar cuales son los obsequios que deseas recibir por parte de ellos. Por último y no menos importante, finaliza la misiva deseándoles un buen viaje en su largo recorrido. Pon tu firma y fecha.

Cabe recalcar, que, si has sido un niño bueno, los queridos Reyes les traerán el día central lo solicitado, pero, si no lo has sido, los castigarán dejándoles carbón en vez de presentes.