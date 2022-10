Blink-182: ¿Tom DeLonge dejó el grupo para perseguir ovnis?

Todos los fanáticos de Blink-182 están más que contentos con el regreso de la agrupación a los escenarios, pero -sobre todo- con la presencia de Tom DeLonge tras siete años de ausencia. Sin embargo, algunos todavía se preguntan la razón por la cual el músico dejó el grupo.

Algunos seguidores de la banda indican que se alejó de los escenarios para seguir su otro pasión: la ufología. Inclusive, aseguran que habría fundado un grupo para su investigación de la vida extraterrestre.

DeLonge y los ovnis

La gran mayoría de los fans de Blink-182 no entendían para nada la salida de Tom DeLonge de la banda. Pero, luego de unos días, comenzaron a surgir rumores sobre una historia del guitarrista que aseguraba que se fue para perseguir ovnis, pero eso no era totalmente cierto.

DeLonge, después de dos años de su marcha, creo la Fundación 'To the Stars', una compañía dedicada a investigar "los límites exteriores de la ciencia". Lo más destacado era que esta estaba enfocada en investigar los objetos voladores no identificados, analizando la vida fuera del planeta Tierra.

Cuando le preguntaron sobre su separación del grupo, el respondió que se había ido porque quería "cambiar el mundo para mis hijos y para todos los demás". De igual manera, reconoció ser un gran creyente de la existencia de la vida fuera de este planeta y eso podría "revolucionar la vida humana".

Su salida de Blink-182

En el año 2015, el vocalista anunció su salida cuando el grupo apenas se había vuelto a reunir. Travis Baker salió para declarar en ese entonces que la reunión que tuvieron no tuvo ningún sentido y solo dejo a sus seguidores confundidos. No obstante, todo se volvería más incomprensible cuando DeLonge dijo que nunca había abandonado a la banda, dejando que las personas armaran todo tipo de teorías sobre la separación de Blink-182.