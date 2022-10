Café y la decisión que se hizo viral en las redes sociales: cobra dinero extra a clientes maleducados

En el Reino Unido un café se ha vuelto popular por ajustar los precios de sus servicios de acuerdo con los modales de sus clientes. El negocio tiene como política hacerle recordar a los usuarios la importancia de ser cortes con las personas que trabajan día a día ofreciendo servicios.

“Solo buenas vibras”

La historia del café llamado Chaii Stop se ha vuelto viral en redes sociales por la moraleja detrás su ‘publicidad’. Y es que los precios de las bebidas pueden subir o bajar según qué tan amable sea el público al momento de pedir el servicio.

El café está ubicado en la ciudad de Preston, Lancashire. Además de vender café, también ofrece donas, chai, comida callejera y postres. Usman Hussain de 29 años está detrás del negocio. El joven dueño señaló que el negocio tiene como lema “Solo buenas vibras”, el cual aplica a la política al momento de cobrar.













Cafe boss charges extra if customers are rude https://t.co/VhYsbya5RO — The Sun (@TheSun) October 15, 2022

Las tarifas

Según el portal The Sun, Chaii Stop tiene un letrero en el mostrador donde explica a los clientes que el precio que pagarán será acorde a su gentileza con los mozos u otros empleados

“Si dices 'Desi Chai', tendrás que pagar 5 libras esterlinas (5.60 dólares). Si dices 'Desi Chai, please', te costará 3 libras esterlinas (3.39 dólares), y si dices 'Hello, Desi Chai please', el cobro será de tan solo 1.90 libras esterlinas (2.12 dólares).

“Creo que es un buen recordatorio para usar tus modales, porque desafortunadamente a veces necesitamos que nos lo recuerden”, señaló Usman Hussain en una entrevista al mencionado medio.

Hussain se siente feliz ya que según ha indicado nunca ha experimentado un trato con clientes faltosos. Sin embargo, piensa que su política debe mantenerse para garantizar la buena vibra dentro del local.

“Sí espero un trato cordial desde que cruzas la puerta y todo lo que implica tu visita en el café”, señaló.