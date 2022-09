Captan a delivery regresando de entregar un pedido en un cerro

La pandemia extendió el servicio del delivery en varios rubros y también amplió las zonas donde se distribuían. Muchas veces los trayectos pueden ser bastantes largos y complicados.

Así se demostró en redes sociales donde un repartidor de comida se volvió viral luego que se difundiera un video en TikTok regresando de entregar un pedido en un cerro. Lo que más asombró a los cibernautas es que el hombre fue captado a lo lejos deslizándose en medio de un arenal donde no había casas ni personas.

Motociclista a todo terreno

El usuario @mc.craken difundió el clip en la plataforma. En el se puede apreciar al motociclista bajando con mucha precaución el cerro en su moto. Como la pista era un arenal inmenso desciende a poca velocidad para no accidentarse.

En el video no se puede ver ningún rastro de casas o personas, solo una arena muy fina por lo que los cibernautas dedujeron que el cliente debía estar al otro lado del cerro o probablemente en la punta de este.

El TikTok termina con el hombre llegado a la carretera para dirigirse a lo que sería su centro de operaciones.

TikTok: Usuarios aplauden destreza del motociclista

En la red social, los cibernautas elogiaron la habilidad del repartidor de delivery para realizar ese tipo de trayectos y criticaron a otros que no quieren llegar a zonas más cercanas.

“Esos chamos son bravos”, “Qué tal crack para bajar así por la arena”, “Y así no quieren llegar a San Juan”, “Y a mi chacra no llega y eso que no es cerro”, señalaron.

Asimismo, muchos reconocieron la zona y señalaron que se trataría de la playa Bahía Blanca, en Pachacútec- Ventanilla: "Bahía Blanca, allí buceo", “Esto solo pasa en Pacha”, “Ese es pachacity”, “Creo es Bahía Blanca, rica subida con bici hasta la 41”, se lee entre los comentarios.