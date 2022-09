Joven metió piñata de Peppa Pig a discoteca para celebrar su cumpleaños

Cuando uno se propone festejar su cumpleaños a lo grande, cualquier cosa puede suceder. Es una de las celebraciones más importantes que puede haber en la vida de una persona y uno siempre quiere gozarlo. Es lo que se había propuesto un joven con un grupo de amigos en su día especial. Su locura terminó en las redes sociales y, ahora, es viral. Nadie imaginaba que el dueño del santo tenía en mente un plan para poder ingresar a una discoteca, pero con una piñata de uno de los personajes más queridos por los niños: Peppa Pig.

Pudo ingresar con piñata de 'Peppa Pig'

Este joven mexicano llamado Lalo Montero no quería que su noche de cumpleaños sea simple o tranquila. Así que, se juntó con un grupo de amigos para ir a una discoteca, pero ellos no pensaban que llevaría una piñata de Peppa Pig. Sus amistades insistían en que no podría ingresar con el objeto. A pesar de la negativa de su entorno, Lalo se las ingenió y logró su cometido.

Apenas entraron, se armó la fiesta. Muchos de los otros asistentes notaron la presencia de la piñata de la caricatura para los niños y, rápidamente, se convirtió en uno de los atractivos de la fiesta. Sus amistades y hasta el mozo que los atendió no podían resistirse a bailar una pieza musical con la piñata. Así fue pasando de persona en persona, así como las bebidas alcohólicas. La celebración continuó hasta que tuvieron que cargar a Lalo fuera de la discoteca porque había tomado demasiado.

Pero, como dice el dicho, "después del gusto, viene el disgusto". Cuando llegó la boleta a las manos de Lalo vio el desmesurado monto que debía pagar, el cual ascendía a unos 4694 dólares. Su historia no tardó en hacerse viral en TikTok y miles de usuarios le recordaron que al menos paso una noche increíble.