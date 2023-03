¡Casi se nos va! Turista español se sorprende al atenderse en centro médico de San Juan de Miraflores: “Al menos estás vivo”

¡Quedó atónito! Para el lamento de miles de peruanos, muchos centros de salud nacionales no cuentan con las herramientas necesarias para atender emergencias. Esto le pasó factura a un turista español, quien decidió atenderse en un centro médico del distrito de San Juan de Miraflores. Su experiencia dejó mucho que desear.

Por poco y se va

Mediante una cuenta de TikTok (@salva_naty), miles de usuarios pudieron conocer la terrible experiencia que vivió un ciudadano español en un local médico público del distrito de San Juan de Miraflores. Tras registrar más de 40 grados de temperatura, el turista europeo acudió a un centro de salud local, sorprendiéndose por la falta de modernidad.

De acuerdo a las imágenes, el joven de nacionalidad española tuvo que esperar durante un largo rato en la sala principal de la posta. Donde fue sometido a numerosos exámenes médicos. Las revisiones correspondientes indicaron que el muchacho registró una temperatura mayor a los 40,5 grados, lo que lo obligó a ser trasladado al tópico para recibir algunas inyecciones.

Para su gran sorpresa, el centro médico de San Juan de Miraflores no contaba con las herramientas para atender correctamente a sus pacientes. “Veo que le falta implementos y tecnología. Me pusieron tres ampollas y dos jeringas. Me dolió. Faltó amor”, señaló el hombre en el transcurso del video de 28 segundos.

Peruanos se solidarizan con el turista

La controvertida escena fue captada y difundida en la plataforma de TikTok, donde alcanzó más de 376 mil visualizaciones y más de 9 mil 'me gusta'.

Tras presenciar el controvertido momento, los peruanos se solidarizaron con el turista. Entre los comentarios, destacaron las críticas ante los centros de salud del Perú.

“Si tienes poco dinero, ve mejor a la solidaridad. Eso hago yo, porque en las postas no hay muchas cosas”, “Por eso no me enfermo”, “Agradece que te atendieron, en provincia es peor”, “Las inyecciones para la fiebre son dolorosas”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.