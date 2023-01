Chambelanes cancelan a quinceañera y su madre se disfraza de hombre para bailar con ella

El amor de madre no conoce límites, y como prueba de ello está la protagonista de uno de los virales más populares de TikTok. La señora se ganó múltiples elogios en la plataforma china, por actuar de chambelán en el quinceañero de su hija.

Quinceañera es plantada por sus chambelanes

La usuaria @noolyyvillaa_g, compartió en TikTok la anécdota de su prima, a quien sus chambelanes habían dejado plantada en su quinceañero. La joven contó a modo de storytime, que la cumpleañera había contratado los servicios de tres chambelanes para realizar su show de entrada, sin embargo dos de ellos cancelaron a última hora.

Lee también: ¡Todos unidos! Niños empujan bus escolar luego de que este se averiara en plena calle

Para solucionar el problema y evitar que la coreografía saliera mal, la madre de la quinceañera se vistió como hombre y se convirtió en su chambelán.

La actitud de la madre conmovió a los internautas, quienes se encargaron de viralizar el video y elogiar a la madre por sus buenas acciones. "Mi respeto para su mamá ama mucho a su hija igual yo hiciera los niños con mi hija", "Mi respeto señora bonito acompañado su hija en su momento", "las madres hacemos todo por nuestros amorcitos" fueron algunos de los comentarios.

Usuarios recuerdan malas experiencias con chambelanes

Sin embargo, otro grupo de usuarios se dedicó a compartir malas experiencias contratando chambelanes, y aconsejaron a los padres optar por bailarines profesionales, para evitar cancelaciones de último momento.

Lee también: Señora le explica a su esposo quién es Bizarrap y se hace viral en TikTok: "Ya quisiera tener un 'Biza' en mi vida"

"por esa razón es mejor contratar bailarines ya que se comprometen a tu evento", "a mi también me paso, yo tenía 6 chambelanes y me cancelaron 3 y me quedé solo con 3,me agüite pero nos quedó muy bien el baile", "cuando fueron mis XV todos los niños a los que les pedí se negaron y prefirieron aceptar a la niña más bella del salón sentí horrible, no tuve vals..." comentaron los usuarios.