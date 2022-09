Vuelve a la polémica. El reconocido chef mexicano Édgar Núñez protagonizó una nueva discusión con una joven influencer.

A través de sus redes sociales, el cocinero le respondió a la chica quien aseguró que "tragar gratis" sí era un trabajo y que su restaurante no tiene las condiciones requeridas para que ella lo visite.

“Tragar gratis sí es un trabajo”

A través de TikTok, Marta María Santos aseguró que no iría a comer al restaurante de Núñez por más que sea uno de los más reconocidos. Esto por el mal trato que recibió la gente de su gremio. “Para el chef Núñez, quien dijo que tragar gratis no era un trabajo, déjame decirte que sí lo es (…) No nos regalan la comida, sino que además nos pagan por comerla”, señaló.

Asimismo, recalcó que muchas empresas se habían dado cuenta que los medios tradicionales ya no funcionaban y que por eso recurrían a ellos.

Chef Édgar Núñez le responde

Con el humor sarcástico que lo caracteriza, Édgar Núñez compartió su reacción mientras se burlaba de los argumentos de la influencer. El chef solo atinó a decirle “Tú sigue bailando, estás muy guapa”.

Asimismo, le dejó un comentario en su video donde le sacó en cara que él estaba en el top 50 de los mejores restaurantes y que no necesitaba publicidad. “Sí, estoy en el top 50. No podrías venir porque no te alcanza”.

No obstante, la pelea no quedó ahí ya que la joven le respondió que "tenía razón no iría a su restaurante sino a uno mejor".

En redes sociales, muchos defendieron la posición del chef. “Ella tiene 405K y tú tienes 700K, tu podrías ayudarla a ella”, “Lo que pasa es que los han mal acostumbrado a los influencer a vivir de gratis” “No sabía que era un gremio, cuantos títulos académicos tendrá, cuántos premios nobel, cuántos doctorados”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.