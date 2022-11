Chichén Itzá: turista sube a pirámide y testigos piden "sacrificio"

Una turista no tomó en cuenta las restricciones impuestas por la autoridad mexicana y subió hacia la cima de Chichén Itzá.

Chichén Itzá es una de las siete maravillas del mundo. Miles de turistas visitan las pirámides año tras año. Por ello, las autoridades mexicanas han puesto restricciones para conversar el patrimonio mundial.

Recientemente, una turista traspasó las restricciones y escaló la pirámide Kukulkán, generando la indignación de otros visitantes.



Turista es golpeada tras escalar pirámide en Chichén Itzá

Una mujer quiso pasarse de viva y escaló una de las pirámides del patrimonio mundial. En el colmo de la frescura, al llegar a la cima, hizo un baile a modo de 'celebración' y fue 'abucheada' por los turistas de abajo.

A pesar de lo sucedido, la mujer nunca se imaginó que al bajar sería agredida por los turistas, quienes le lanzaron objetos, la golpearon y hasta le jalaron el cabello. Entre gritos, los asistentes al tour pidieron encarcelamiento para la mujer por no respetar la cultura.



El clip fue subido por @Carlos_eduardo_espina y ha acumulado más de 300 mil 'me gusta' y 7000 comentarios. "Hay personas q no saben q onda y pues puede llegar a pasar.", "jaja para que no ande burlando las reglas de Mexico" fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué no se puede subir a Chichén Itza?

Desde el año 2008, por disposición de las autoridades mexicanas, quedó prohibido subir Chichén Itza y a todo tipo de monumentos por motivos de conservación.

Además, el artículo 55 de la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, indica que se le puede sancionar a la persona que incumpla esto con una multa desde los 100 pesos hasta los 50 mil pesos mexicanos.