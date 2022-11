Joven le pide un latte macchiato con dos muffins a casera del emoliente y su reacción se hace viral

Uno de los puestos más solicitados en la calle son definitivamente los carritos emolienteros, pues por lo general salen en las mañanas para atender a la gente que se moviliza hacia su trabajo, escuela o universidad y necesita tomar desayuno. Como el caso de este joven, quien pasó muy temprano por uno de ellos y decidió hacerles un pedido fuera de lo común.

Un tiktoker pide un latte y dos muffins en carrito emolientero

El influencer decidió difundir a través de sus redes sociales el preciso instante cuando le jugó una broma a una señora que vendía emolientes. Y es que, en las imágenes se puede apreciar cuando llega al puesto de la comerciante para solicitarle un latte macchiato y 2 muffins.

Una comida que es muy común en las cafeterías de la ciudad mas no en la calle.

“Llegando para el desayuno, si no, no despierto. Señora, me da una latte y dos muffins de estos”, se le escucha decir a la persona que estaba grabando.

Lee también: ¡Para no creer! Fiscal pide incluir en lista de testigos a perro y juez estalla de risa



La vendedora se mostró sorprendida y al saber que no contaba con dichos productos, solo le ofreció las bebidas que tenía y los panes que podía venderle. Cabe recalcar, que el creador de contenido sabía que se trataba de una broma y le aceptó lo que le había ofrecido la señora del emoliente.

El video se hizo viral en redes sociales

El video se difundió por medio de la plataforma Tiktok y ya cuenta con más de 260 mil reproducciones además de infinidades de comentarios por parte de los usuarios.

Lee también: Padres celebraron la graduación de su hija bañándola en cerveza



“Yo quiero 2 muffins de pollo con papa y mayonesa por fa”, “Nada como estos desayunos ya quisiera encontrar un puesto así en Madrid todas las mañanas”, “Es lo justo, para un día de trabajo largo”, “tremenda competencia del Starbucks”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.