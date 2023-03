Chino y Adolfo suben al Expreso de San Isidro y quedan atónitos por la comodidad del transporte: “El bus más pituco de Lima”

La mayoría de los peruanos suelen estar acostumbrados a un transporte público no tan adecuado, pero esto parece estar cambiando. Chino y Adolfo, dos reconocidos influencers, mostraron cómo es viajar en el Expreso de San Isidro, vehículo que moviliza a los pobladores del distrito de manera gratuita.

Un viaje de primer mundo

Los youtubers dieron a conocer su experiencia viajando en el Expreso de San Isidro. Ambos quedaron sorprendidos por la comodidad y la tecnología del bus.

En el video, se puede apreciar al conductor del bus manejar con cuidado. Además, se pudo ver que los asientos son cómodos y que el transporte cuenta con un lugar para cargar celulares.

“Estamos viajando ahorita en el Expreso de San Isidro, super cómodos. Está bueno, me gusta y sobre todo es gratis. Sí, es gratis, lo importante que es viajar sentado, además es puntual y la radio es chevere”, mencionan los muchachos en el video.

El viaje más viral

El video se hizo tendencia en la plataforma de TikTok de manera inmediata. El clip, actualmente, cuenta con más de 138 mil visualizaciones, además de 238 comentarios y más de 14 mil 'me gusta'.

“El bus más pituco de Lima”, “No es pituco, es un distrito ordenado que invierte los impuestos, lamentablemente no se da en otros distritos”, “Maneja con cuidado porque sabe que recibe un sueldo y por eso mismo no tiene la necesidad de ‘corretear’ para agarrar pasajero, además es gratis”, “Todos los distritos deberían tener esto”, “Felicitaciones por el bus, se ve súper ordenado y limpió. Comparado con los buses públicos comunes a los que no les dan mantenimiento”, “Lo mejor es que tiene su página para visualizar las rutas y por donde va cada bus”, son algunos de los comentarios del video.