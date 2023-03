Hombre paga el pasaje de las personas que saludan a chofer de bus y reacción de los usuarios de hace viral

¡Dando el buen ejemplo! La educación es uno de los factores personales más importantes de un ser humano. Y esto ha quedado demostrado en un reciente video de TikTok. En él, se puede ver a un hombre pagarles el pasaje a los usuarios de transporte público a quienes saludaban al chofer.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

Premio por la educación

Mediante una cuenta de TikTok (@yormanelzorro), miles de personas pudieron conocer el gesto que realizó un hombre en un autobús. Con la intención de promover la educación, el tiktoker decidió pagar los pasajes de cada ciudadano que saludara al conductor.

“Le vamos a pagar porque usted saludó, porque tiene valores y principios”, se logra leer en la descripción del clip de un minuto, el cual muestra a tres ganadores de este curioso reto. Con tan solo un “Hola” o “Buenos días” era suficiente para llevarse el premio.

“Hoy estamos aquí, en las calles de Medellín, en este bus. El señor amablemente nos permitió hacer este experimento social y vamos a ver quién saluda. Si la persona saluda, el pasaje será gratis. Yo se lo voy a pagar. Si no saluda, pues no pasa nada. Premiando los valores y principios”, explicó el autor del video.

Elogios de usuarios

Miles de usuarios elogiaron la iniciativa del tiktoker, quien tuvo la oportunidad de premiar a un par de personas durante su travesía en el autobús. El clip alcanzó más de 34 millones de visualizaciones y casi dos millones de me gusta.

"Yo si digo buenos días o buenas tardes y no me contestan", "pero que rico que cuando uno se sube y saluda y ellos también respondan porque muchos conductores no responden", "Yo siempre saludo al llegar, aunque me da tristeza cuando no me responden. Pero hay que tener modales", fueron algunos de los comentarios del vídeo.