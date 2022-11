Chofer de bus se hace viral por salir a trabajar junto a su perrito [VIDEO]

Casi siempre vemos videos virales de mascotas en redes sociales, sin embargo, este TikTok enterneció a más de uno al ver cómo un perro acompaña a su amo en un bus.

Chofer se hace viral por llevar a su perro en el bus

Un chofer de autobús fue captado mientras trabajaba y transportaba a los pasajeros por la ruta que le correspondía. Hasta ahí todo bien, lo curioso sucedió cuando el chofer tenía al costado a su perro.

Parece ser que no tenía con quién dejarlo en casa y decidió llevarlo a trabajar. Las imágenes muestran a un perro que está echado al costado de la parte del timón del bus. Se le nota tranquilo, mientras ve cómo su dueño maneja por la ciudad.

Este video fue capturado por uno de los pasajeros del señor y no dudó en subirlo a redes sociales para dar a conocer el noble gesto de este dueño con su perro al llevarlo a trabajar con él y no dejarlo solo en su casa.

El video fue subido hace unos días, pero han sido suficientes para hacerse viral en las redes sociales como TikTok. En la plataforma china ha logrado conseguir más de 100 mil reproducciones y miles de comentarios.

Las redes sociales hicieron viral el video

“Dios los bendiga infinitamente por su buen corazón”, “Lo mejor que he visto en toda mi vida”, “Ese soy yo, cuando mi mamá me dice si sales te vas con tu perro”, “El copiloto más hermoso que he visto”, fueron algunos de los comentarios que tenía la publicación

Aunque también hubo personas que indicaron que el animal podría sufrir un golpe de calor si es que pasaba tanto tiempo en el retrovisor. Lo que no se sabe es cuánto tiempo estuvo el perro ahí, pero sí que llamó la atención de muchos en las redes sociales.