Chofer de motofurgón se quedó "en el aire" al no poder pasar por rompemuelle y transeúntes lo ayudan: "Solo pasa en Perú"

La solidaridad de los peruanos traspasa fronteras. Esta vez, un grupo de transeúntes se unió para ayudar a un hombre que -literal- se queda en el aire luego de que se motofurgón no pudiera pasar un rompemuelle.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

Transeúntes crean 'polea humana' para ayudar a chofer en apuros

Un usuario de TikTok (@3op62) publicó un curioso video en la red social. En él, se puede ver a un chofer de un motofurgón "en el aire" luego de que su vehículo no pudiera pasar un rompemuelle.

De inmediato, dos transeúntes unieron fuerzas para equilibrar el peso. Sin embargo, no lograron bajarlo. Por ello, tuvieron que montarse encima para ejercer mayor presión y poder liberarse.

Usuarios aplauden solidaria acción

El video se viralizó al punto de obtener más de un millón de reproducciones, y causó distintas reacciones en la sección de comentarios.

"Es que Perú es otro level, ni la NASA lo puede descubrir aún", "Ya se iba hasta el cielo" y "Toreto, vale decir Rápidos y Furiosos 10" respondieron algunos usuarios.

Mientras que otros, elogiaron la noble acción de los peruanos, quienes no dudaron en ayudar a un compatriota en apuros. "Me pasó lo mismo una vez con mi papá, y también me ayudaron", "Lo que me gusta es su solidaridad", "Que bueno que hasta el policía colaboró", "Los compas le 'echaron una manito'"