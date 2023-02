Chofer pone canción de Taylor Swift en micro y sorprende a pasajeros: "El micro swiftie"

La música suele ser un gran acompañamiento mientras los conductores lidian con el tráfico. Como es el caso de un chofer de bus quién dejó maravillados a sus pasajeros al reproducir una de las canciones de Taylor Swift en pleno trayecto.

Lee también: Joven le regala 5 mil pesos a señora que fue desalojada junto a su hija y las redes sociales se emocionan hasta las lágrimas

Buen gusto musical

El usuario (@arianaezl) grabó el preciso momento cuando se encontraba en el bus y empezó a sonar una curiosa canción. Y es que el conductor puso en los parlantes el tema musical “Anti-hero” de Taylor Swift mientras recorría las calles limeñas.

Debido a este tema, el vehículo fue bautizado como el ‘el micro swiftie’, llamando así la atención de miles de cibernautas.

Lee también: ¡Como Anton Ego! Hombre finge ser crítico gastronómico para conseguir comida gratis

Un éxito en redes

El clip, que cuenta con una duración de 7 segundos, fue tendencia en TikTok. Asimismo, llegó en solo dos semanas a más de 200 mil reproducciones, más de 70 mil me gustas y cientos de comentarios.

“Yo subí a uno donde sonaba ‘All too well’”; “No me bajaría”; “Una vez iba de camino a mi ‘prepa’; "Eran las 6 de la mañana y el camión ya traía altísimo a la ‘Tay’, hasta de buen humor llegué a la escuela”; “Quiero estar ahí”; “El 'micro swiftie' no existe. El 'micro swiftie'”; "Hasta tiene 4 asientos para quienes aman RED y ojo con la persona que trae su playera color Lavander Haze"; fueron algunos de los mensajes de este peculiar video.