Conoce la historia de Alma, 'La Abuelita voladora'

No tiene miedo a las lesiones

Alma Aracely Salazar tiene 57 años, pero su edad no es ningún impedimento para salir a detener las jugadas, realizar paradones y dar indicaciones a sus compañeras como muestra de su liderazgo, por lo que las personas que la vieron demostrar su indiscutible talento la apodaron ‘la abuelita voladora’.

No le teme absolutamente a nada, pues al ser preguntada si le preocupaban las lesiones, la señora recalcó que tiene mucha experiencia en el tema y sabe las técnicas para evitar caídas.

“Con cada tirada que yo me doy, mi cuerpo ya sabe cómo caer. Fácilmente no me voy a lastimar”, declaró Salazar.

La historia detrás de la ‘abuelita voladora’

Empezó a jugar fútbol a los 17 años en Chimaltenango, pero tuvo que dejar el deporte a raíz de que su hijo enfermó. Lamentablemente, el pequeño falleció y con el fin de distraerse, la señora decidió refugiarse en este deporte.

“Cuando él (mi hijo) falleció, yo regresé otra vez a las canchas y eso me ha apoyado bastante”, expresó.

La popular ‘abuelita voladora’ juega desde hace varios años en la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Asimismo, es la máxima referente y apoyo de las mujeres jóvenes en el equipo K’rioK’s.

Sus máximos ídolos del deporte rey y a quienes toma como inspiración son el español Iker Casillas y el italiano Gianluigi Buffon.

Asimismo, trabaja vendiendo juguetes en el mercado de su ciudad, por lo que es tomada como un ejemplo a seguir no solo para varias mujeres, sino, también, para los internautas quienes quedaron sorprendidos con su increíble historia.