¡Curioso método! Joven utilizó el tubo de escape de su moto para hacer canchita: “Con sabor a combustible”

Cada día, el ingenio de las personas sorprende más al mundo gracias a la viralización que tienen gracias a las redes sociales. En esta ocasión, un joven utilizó su motocicleta para preparar canchita, con un método que fue muy aplaudido en TikTok.

Lee también: Pareja tuvo que despertar a su perrita para avisarle que ya habían llegado: la mascota es sorda

Todo un científico

Un usuario de TikTok (@luigirinc) mostró cómo utilizó el tubo de escape de su vehículo para hacer canchita. En el video se ve cómo el joven coje un puñado de maíz y lo echa en el tubo de escape de su moto lineal. El resultado sorprendió a miles de cibernautas.

Luego de haber esperado unos minutos, las palomitas de maíz salieron del tubo de escape y cayeron al piso totalmente listas para su consumo. El joven procedió a agarrar algunas para satisfacer su hambre y para mostrar que su método es 100% real.

Lee también: Joven le prohíbe a su novio tomar en reunión familiar y aparece la tía para "parcharla": "Toma, te lo dice tu tía Gloria"

Canchita especial

El video, el cual cuenta con más de un minuto de duración, se hizo viral en tan solo cuatro días. El clip cuenta con más de 17 millones de visualizaciones, además de tener más de 370 mil me gustas y más de 8 mil comentarios.

“Con sabor a combustible, pruébalo te va a encantar”, “¿Cómo cuánto cuesta esa máquina para hacer palomitas?”, “Podrán criticar los métodos, pero no los resultados”, “Esta bueno para no perderme y volver por el camino”, “Lo bueno es que no se queman”, fueron algunos de los comentarios de este divertido video.