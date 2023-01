Dueña regaña a su perrita por 'comerse la pared' y su reacción se hace viral en TikTok

La travesura de una perrita se ha hecho viral en las redes sociales.

En el video, publicado en TikTok, se puede ver a la mascota, de nombre Nena, sentada en un rincón luego de ser atrapada comiendo una de las paredes de su casa.

Perrita es regañada por dejar hueco en la pared

Nerida, una mujer argentina, subió la reacción de su perrita luego de ser atrapada comiendo una de las paredes de su casa.

"¿Qué cara** hiciste?, ¡Qué cara** hiciste! ¿Por qué te portas mal?", seguido de la imagen de la perrita, quien ocultaba su cola en señal de nerviosismo.

"Loco no puede ser, que te comas la pared, mira como tienes esa nariz", exclamó Nerida.

Segundos después, Nena 'le responde' a su dueña entre ladridos: "¿Encima me haces un escándalo?, no chiquita, no", finaliza el video.

Usuarios aconsejan llevar a perrita al veterinario

El video causó la risa de los cientos de usuarios en las redes sociales, quienes recordaron algunas de las travesuras de sus mascotas.



"La pared la atacó, no es culpa de ella", "Seguro localizó humedad y está ayudando", "Pobrecito, fue un pequeño error, él no sabía que estaba mordiendo la pared", se podía leer en el video.

Sin embargo, un gran número de usuarios despertó preocupación por la perrita y le aconsejaron llevarla al veterinario por una posible deficiencia de calcio, una condición que hace que los perros muerdan la pared.

"Cuando hacen eso es porque buscan calcio de alguna manera, es decir, ¡lo necesitan! Mi perrita lo hacía y le consultamos al veterinario, dijo sí", "Mi pitbull hacía lo mismo, le falta calcio y salir a quemar esas energías".