Dueño de bar se niega a transmitir el Mundial Qatar 2022: "Nuestra moral no nos lo permite"

El dueño de un bar en Valencia causó polémica en las redes sociales tras apagar los televisores de su negocio durante la emisión de los partidos del Mundial Qatar 2022.



Dueño de bar apaga televisores para no transmitir la Copa del Mundo

César Soler, es un argentino que reside en Valencia, España, dueño de un bar llamado Cafetería Lar Botánico. El hombre ha sido acusado de 'boicotear' el mundial de fútbol.

A través de una entrevista con el canal Telecinco, César dio a conocer que había decidido no transmitir el mundial en sus instalaciones por razones de carácter moral.

“Decidimos, hace tiempo, que no entendíamos que se celebrase un Mundial de fútbol en un país en el cual no se respetan los derechos humanos, las libertades fundamentales, la mujer está perseguida y está restringida su libertad, y no creíamos que fuera lógico y normal que se celebrase en esas condiciones, así que decidimos hacer un apagón, un apagón al fútbol” comentó Soler ante la mirada del equipo de Telecinco.





Usuarios condenan a César por su drástica decisión

La entrevista de César fue subida a distintas plataformas digitales, donde se hizo viral y abrió un debate en las redes sociales. En los comentarios, algunos usuarios defendieron la decisión del dueño de la Cafetería Lar Botánico, mientras que otros lo acusaron de "no tener espíritu deportivo".

Pero el mayor debate se generó en Twitter, donde un usuario subió un cartel por fuera del local, que indicaba que no se retransmitiría ningún partido, incluyendo el de la selección española. "Cafetería Lar Botánico en Valencia. Boicot al Mundial de Qatar", se lee en el encabezado de la foto.

"El boicot se lo hacen a ellos mismos, si alguien quería ver el fútbol, pues a consumir en otro establecimiento", "Imagino que tampoco compran ropa en Primark, ni tienen teléfono móvil, y mucho menos un coche eléctrico, pero bueno, cada cual que esté tranquilo y orgulloso de lo que hace", se lee en los comentarios.