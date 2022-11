Jóvenes llenan botella de perfume con lejía para que su amigo deje de agarrar sus cosas sin permiso

En ocasiones es necesario ser castigado para aprender la lección. Este fue el caso de un joven, quien fue víctima de una broma por parte de sus amigos. Estos estaban cansados de que utilizara sus cosas sin permiso, por lo que quisieron darle una lección.

Lee también: Mujer pierde su pestaña postiza luego que golpearse con cinta adhesiva [VIDEO]

Joven sufrió un escarmiento

El usuario Gerardo Mv (@gerardomv5) en TikTok explicó que a su amigo David le gusta echarse sus perfumes caros, sin embargo, le molestaba que lo hiciera sin permiso.

Por este motivo, Gerardo decidió jugarle una broma pesada para castigarlo. Esta consistió en llenar la botella de perfume con lejía y esconderla en el baño para que así, luego de ponérsela en la ropa, esta empezara a desteñirse.

En el video publicado, se puede apreciar cómo el joven lucía su camiseta negra con manchas rojas, mientras que sus amigos se reían de él.

Sin embargo, David se mostró muy incómodo por la situación. “Si no me querías dar perfume, me lo hubieras dicho. No necesitabas hacer esto. Si vas a estar de fijado me hubieras dicho”, manifestó molestó.

La reacción de los usuarios

La broma compartida en TikTok no tardó en hacerse viral, actualmente cuenta con 15 millones de reproducciones y 732.7 mil ‘me gusta’. Por otro lado, los usuarios aprovecharon para dejar hilarantes comentarios.

Lee también: Tiktoker quiere cocinar el chaufa de Charito, pero confunde sillao con vainilla

“Esos son los amigos a quienes les prestas dinero, se indignan y se enojan cuando les cobras”, “En 2 salidas se acaba el perfume. El karma pega duro”, “Y todavía se ofende”, “Lo voy a hacer en mi casa”, se pudo leer en la publicación.