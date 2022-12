¡El colmo! Pareja es descubierta teniendo intimidad en el cine mientras se proyectaba 'Avatar 2'

Avatar 2 se ha convertido en la película más esperada del 2022 y miles de personas abarrotan las salas de cine para ver la producción cinematográfica.

Pero, lo que debió ser un día de emoción para los fanáticos, se convirtió en una pesadilla. Una pareja no tuvo "la mejor idea" que tener intimidad dentro de una sala de cine mientras se proyectaba la película.

La escena se hizo viral en redes sociales y ha causado indignación en los usuarios.

Pareja tiene intimidad en la sala de un cine

De acuerdo con un video publicado en TikTok, se puede ver a un grupo de personas quejarse del accionar de una pareja mientras se proyectaba la película.

Según Casandra (@cassrrv), la joven que subió el clip a la plataforma china, las quejas de las personas, sobre todo de una señora, lograron que la empresa de cine detuviera la película y expulsen a la pareja.

Luego de ello, Casandra explicó que la joven pareja dijo que no estaban haciendo nada malo y que solo estaban recostados entre sus hombros, pero igual los expulsaron. A pesar de ello, aseguró que la empresa les dio boletos para que puedan visitar el establecimiento otro día.

Al cierre de la nota, el video tiene 15.2 millones de visualizaciones, 1.2 millones de likes y más de 4 mil comentarios.

"Una vez igual me tocó oír esos ruidos 'extraños' en el cine y con quién iba y yo estábamos muertos de la risa, cuando se dejaron de oír aplaudimos", No sé, yo si voy a ver las pelis con mi vato porque ambos estamos reconcentrados en ver la madre como para siquiera darnos la mano", A mí me sacaron solo por meter una ensalada de camarón y una coca de 3 litros", fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios.