El método para pedir cerveza que se hizo viral y promete estar en el concierto de Bad Bunny

En los últimos días se han hecho viral distintas anécdotas que tuvieron lugar en los dos conciertos de Daddy Yankee. Por ejemplo, una joven entre la multitud utilizó un ingenioso método para poder encontrar a un vendedor de cerveza. El clip se hizo viral en TikTok.

El método infalible para pedir cerveza

Fue durante el segundo concierto en el Estado Nacional, una joven en zona Platinum llamó la atención del resto de asistentes por su táctica para llamar a los vendedores de bebidas.

La fanática estaba entre la multitud, por lo que no podía moverse ni tenía la mejor vista para encontrar a un vendedor, Así que utilizó su teléfono para escribir un mensaje llamativo y lo levantó con la ayuda de un palo de selfie.

En aquel mensaje de letras neón se pudo leer “Quiero cerveza”, el mensaje captó el interés de muchos. Incluyendo de Esmith M. Felipa (@esmithmfelipa), la usuaria que grabó el video y decidió subirlo a su cuenta de TikTok.

La reacción de los usuarios

“El peruano es ingenioso a donde vaya”, se pudo leer la descripción del video. En un poco más de 4 días, el clip alcanzó un millón de reproducciones y generó diversos comentarios entre los usuarios de TikTok.

“¡Soy yo!”, “Definitivamente no conquistamos el mundo porque no queremos”, “Somos un caso”, “Que pasaría si liberamos el 100% de nuestra capacidad..”, “Yo salí y ya no podía regresar”, fueron los comentarios de la publicación.

Estos métodos se están haciendo cada vez más populares en los conciertos, pues los asistentes no quieren perderse y quieren volver a sus lugares. Como lo mostró en otro video, algunos utilizaron globos para escribir mensajes para que el resto les diera permiso para dirigirse al baño.