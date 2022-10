Empleadas de una guardería son arrestadas por asustar a pequeños con una máscara de Scream

Gracias a que un video se volvió viral, un grupo de empleadas de una guardería fueron detenidas en el Estado de Mississippi en Estados Unidos. La razón: ellas asustaban a todos los niños con una máscara de la popular película de terror 'Scream'.

Cuando las imágenes llegaron a los padres de familia de los menores, generó mucha conmoción entre la población local. Los pobres pequeños estaban aterrorizados cuando las mujeres pasaban por sus asientos. Varios medios fueron para poder cubrir todo lo que había pasado en dicha guardería.

Ya fueron arrestadas

La agencia Associated Press fue la encargada de difundir los tres videos, donde se puede escuchar a los menores gritar, las cuales habrían sido captadas entre setiembre y octubre de este año. Cuando fueron difundidas por las redes sociales, muchos usuarios quedaron conmocionados.

El lugar se llamaba Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil' Blessings, ubicado en la localidad de Hamilton. En el material audiovisual, se podía escuchar como una de las trabajadoras hablaba mientras usaba la máscara: "¿Estás siendo malo? ¿Necesito llevarte afuera?". También se oye decir algo antes de ir a otra habitación con niños: "Será mejor que seas bueno".

Las detenidas fueron identificadas como: Oci - Anna Kilburn y Shyenne Mills de 28 años, Jennifer Newman de 25 años y Sierra McCandless de 21 años. Todas ellas fueron acusadas por abuso infantil, según lo que informo NBC News.

Por otro lado, Tracy Hutson de 44 años, fue acusada de no denunciar el hecho, así lo dio a conocer el Departamento del Sheriff del Condado de Monroe. También se buscó a la propietaria del lugar para que pueda dar su descargo: "Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidas. Yo no estaba aquí en ese momento y no sabía que estaban haciendo eso. No apruebo eso y nunca lo he hecho. Solo quiero decir que se ha solucionado", declaró la dueña del local Sheila Sanders.