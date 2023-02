¡Enorme gesto! Estudiantes le regalan un automóvil a profesor peruano que tardaba 4 horas en llegar al colegio

Julio Castro es un profesor peruano que reside en Estados Unidos, el cual se demoraba 4 horas para poder llegar a su trabajo. Sus alumnos decidieron tener un noble gesto y le regalaron un automóvil.

Tremendo regalo

Un canal de YouTube (El Universal) mostró como alumnos de la secundaria YULA Boys obsequiaron a su maestro un Mazda 2019. El docente viajaba cerca de cuatro horas para poder llegar a la escuela, por lo que ya venía buscando adquirir un auto.

Uno de sus alumnos logró percatarse de la búsqueda de su maestro, por lo que creó junto a otros estudiantes una colecta virtual para comprarle uno. En un mes pudieron recaudar 30 mil dólares, lo que fue suficiente para poder conseguir el vehículo.

Agradeció el gesto

El docente Castro no dudó en agradecer a sus alumnos: “Yo siempre les decía ‘cuando la vida no va como ustedes quieren, ¿qué hacen? No llores, no te quejes por eso. Solo sé agradecido por lo que ya tienes, y luego sigue adelante. Y un día algunas cosas buenas sucederán. Y esta es la prueba”.

Mientras que uno de sus alumnos mencionó que es lo que más les ha enseñado el profesor: “Nos han enseñado ciertos valores como la empatía y tratar a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti. El Sr. Castro es la encarnación de eso. Con este auto, con esta nueva oportunidad, solo encontrará más y más formas de ayudar a otras personas a su alrededor”, declaró el joven estudiante.