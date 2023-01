Policía de día, actor de cine para adultos de noche: sancionan a oficial español por su segundo empleo

Un agente de la Policía en España fue sancionado al descubrirse que tenía un doble trabajo. Por la noche, el oficial se desempeñaba haciendo escenas de cines para adultos desde hace cinco años.

El caso que se ha vuelto popular en redes sociales, se originó luego de que, mediante diversas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y la aplicación Twipu, se descubriera que el oficial se autodenominaba una estrella de este rubro, y ofrecía servicios relacionados al cine érotico.

La sanción de las autoridades

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que el trabajo extra del oficial es considerado una falta grave. Esta decisión se tomó ya que el ente rector consideró este acto "perjudicaba la imagen de la institución oficial”. Asimismo, el agente no solicitó con anterioridad la compatibilidad respectiva.

Es así como el policía fue suspendido de sus labores por seis meses, además de que no podrá percibir un sueldo durante el tiempo dispuesto.

El sancionado, por su parte, señaló que el perfil en cuestión era privado y no actuaba como profesional sino como amateur. Además, su imagen la administraba una productora, la cual no le brindaba un pago o beneficio económico. Asimismo, declaró que esta actividad no repercutió en sus labores como policía.

Las investigaciones sobre su segunda actividad

Las autoridades del Tribunal indicaron que luego de la investigación del caso, se encontró que el policía sí percibió un pago por la actividad señalada. Por otro lado, en las imágenes, se pudo reconocer fácilmente al oficial, por lo que se determinó que no era un perfil “privado”.

Según las autoridades, esto se aleja de la imagen que conlleva ser parte de las fuerzas de seguridad de España, tal y como “las ideas de profesionalidad, seriedad, prestigio o autoridad", que se quieren representar en la institución.

Datos sobre el caso

La sanción fue fijada en el 2020, pero luego de que el agente apelara a una de las instancias españolas,esta se ejecutó este 2023 debido a la incompatibilidad de las labores entre ser policía y actor de cine para adultos.