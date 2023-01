¡Qué pena! Coreano viaja a Bolivia para conocer a su novia virtual, pero ella lo rechaza por supuesta foto falsa

Seon Yong Lee, oriundo de Corea del Sur, rompió el corazón de miles de personas tras revelar su curiosa historia de amor con una joven boliviana llamada Mary.

El joven asiático fue encontrado el último fin de semana llorando en un bus luego de que la muchacha lo rechazara.

Rompieron el corazón de Lee

Motivado por el amor, Seon Yong Lee decidió dejar su país para enrumbarse a Bolivia y poder conocer a su novia cibernética. Sin embargo, la joven boliviana terminó bloqueando a Seon, ya que le habría enviado una supuesta foto falsa.

Tras el duro rechazo, el surcoreano fue encontrado llorando en un minibús de la ciudad de La Paz, donde fue socorrido por residentes bolivianos.

Seon reveló el motivo de su tristeza, detallando que inició una relación a distancia con una joven boliviana llamada Mary a través de una aplicación para aprender idiomas.

Romance entre Seon y Mary

La historia de amor de Seon y Mary llegó hasta la televisión boliviana, donde el joven contó que la muchacha lo había bloqueado de todas sus redes sociales, por lo que no tenía forma de contactarla.

“No puedo contactarme con ella porque estoy bloqueado ahora. Ella me ha bloqueado porque su corazón está tan lastimado, yo no comprendía bien la situación, era mi falta de pensamiento. Pero la verdad, Mary, yo no soy así más. Yo ahora pienso mucho mejor, ahora soy otra persona”, confesó el muchacho asiático en una televisora altiplánica.

A través de las pantallas de un canal boliviano, Seon se animó a enviarle un mensaje a su amada Mary. “Vuelve a mí, Mary. Perdón por atarearte tanto, no era mi intención ni nada. Ahora estoy haciendo todo aquí y tú lo vas a ver pronto, cree en mí. Mary, tú me cambiaste mi vida, tú me sanaste mis heridas. Yo antes no te comprendía bien, por eso te hice daño”, señaló el surcoreano.