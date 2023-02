Español quedó sorprendido tras vivir su primer San Valentín en el Perú: “Dios mío”

San Valentín es una de las festividades más celebradas en el mundo. Pero, en Perú, se vive de una manera muy particular. Y eso fue descubierto por un turista español, quien comprobó la intensa manera en la que los peruanos festejan el Día del Amor.

El joven se hizo viral en las redes sociales por la su graciosa reacción, generando decenas de comentarios.



Quedó en shock

Un usuario de TikTok (@danibonitok) mostró -a través de un video- cómo es pasar San Valentín en Perú.

El joven español no podía creer la manera en que los centros comerciales adornaban sus instalaciones por esta festividad. Asimismo, quedó sorprendido por algunas curiosas ofertas que ofrecían por San Valentín.

“No sabía que era una celebración tan popular. ¿Crees que debería comprar algo para la afortunada?”, fue el mensaje que acompaña al clip publicado en la red social china.

Reacción viral

El video de 14 segundos de duración se hizo viral de manera inmediata en TikTok.

Actualmente cuenta con más de 99 mil visualizaciones, más de 50 mil me gustas y 229 comentarios. “Acá en Perú cualquier fecha es especial para el negocio”, “En realidad no es la fecha, sino el negocio”, “Aquí se todas las fechas se celebran para que los negocios eleven sus ventas”, “La cara de ‘Dios mío’ me describe todos los años”, “Creo que en España no lo celebran”, fueron algunos de los comentarios que se pueden apreciar en el clip.