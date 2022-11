Española se hace viral en TikTok por comer por primera vez yuca [VIDEO]

Uno de los temas que más se hacen viral en TikTok son los contenidos que tienen que ver con gastronomía y las diferentes reacciones que tienen las personas al probar algo por primera vez. Así como hizo esta mujer española al probar por primera vez yuca.

Tiktoker se hace viral por comer yuca cruda

Se trata de Berta Caparros quien registró en un video las reacciones que tuvo al momento de probar diversos tubérculos de Latinoamérica. Uno de estos fue la yuca que la compró en el supermercado y no supo cómo comerla.

Lee también: Bus se desvía para dejar en el hospital a mujer que estaba en labor de parto

Berta le mostró a sus más de 800 mil seguidores lo que había comprado: “He ido al mercado y me he comprado esto, pero la verdad no sé qué es”. Ella mostraba a la cámara la yuca que estaba sin cocinar, pese a eso decidió comerla para que sus seguidores puedan ver su reacción.

“Eso está muy duro. La verdad estoy en ‘shock’. No sé qué tengo que hacer…” expresó ante la cámara mientras se comía el primer mordisco que le había dado. Su reacción mientras lo hacía fue lo que se ha hecho viral en TikTok.

Lee también: Joven viajera es captada llevando a su gallina dentro de su mochila [VIDEO]

A pesar de no haberle encontrado el gusto a la primera mordida, ella no se rindió y siguió cortando la yuca. De hecho, hubo un momento que se confundió con que era un coco: “¿Qué es esto? ¿Coco? Estoy un poquito flipando”. Luego de haber probado varias veces, llegó a la conclusión que esta comida tenía que primero haber sido cocinada: “Estoy segura de que se cocina, no debo estarlo comiendo bien”.

Usuarios hicieron viral este video en TikTok

Los usuarios hicieron viral este video que hasta el momento ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones. Los comentarios por parte de sus seguidores no tardaron en llegar y es que muchos de ellos se preocuparon por su salud, ya que este tubérculo tiene que ser cocinado previamente debido a que contiene cianuro. Más allá de eso, lo importante es que a Bertha no le pasó nada.