Bus se desvía para dejar en el hospital a mujer que estaba en labor de parto

Las últimas semanas de embarazo son la etapa más difícil para las mujeres, pues en cualquier momento pueden dar a luz. Así como le sucedió a una pasajera que viajaba junto a su esposo en un transporte público. El video causó sorpresa entre los usuarios y generó más de 818 mil reproducciones.

Chofer tuvo que desviarse de su ruta para llevar a una mujer en labor de parto al hospital

De acuerdo con el video publicado por @marialucerow en TikTok, una mujer embarazada viajaba en un bus junto a su esposo, cuando empezó a sentir las contracciones. Al parecer, la joven estaba en trabajo de parto y tuvo que ser trasladada rápidamente a un centro de salud.

Como se aprecia en las imágenes, el chofer del bus tuvo que desviarse de su ruta para poder dejar a la mujer en el hospital. Los demás pasajeros se dirigieron al conductor para que pudiera estacionarse y volver a su ruta.

Aunque tuvieron que desviarse, los pasajeros fueron muy comprensivos y le pidieron al chofer que se dirigiera por otro lado. Incluso, una mujer le pidió que manejara bien, sino esta vez tendrían que desviarse a una comisaría.

La reacción de los usuarios

El video publicado obtuvo una gran recepción pues alcanzó las 818 mil reproducciones y consiguió más de 110 mil ‘me gusta’. Además, generó cientos de comentarios hilarantes al respecto.

“En el futuro, ese bebé siempre tendrá un tema de conversación”, “Yo una vez me desmayé en un micro y cuando desperté se habían estacionado en una farmacia para comprar alcohol”, “Bien por el chofer y la comprensión de los pasajeros”, “Por eso no viajo a las Europas. Todo lo que me perdería aquí en mi Latinoamérica querida”, fueron algunos comentarios.