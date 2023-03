Españolas lanzaron insultos xenófobos a venezolana y generaron el repudio en las redes sociales: “Eres una indígena, Machu Picchu”

Un lamentable hecho ocurrido en Alicante, España, ha generado el repudio de miles de cibernautas. Dos mujeres españolas tuvieron duros insultos xenófobos contra una venezolana, luego un accidente de tránsito.

¡Lamentable acontecimiento!

David Placer (@davidplacer) dio a conocer un acto de racismo sufrido por una venezolana residente en España. La mujer latinoamericana fue confundida con una peruana por dos señoras españolas, las cuales llenaron de insultos xenófobos a la latina.

Lee también: Mujer se alista para su turno en el banco con ejercicios y estiramientos: “Todo para que le autoricen el crédito”

“Que venga la policía, yo he cometido un error, ya está, no pasa nada. Pero tú eres una Machu Picchu, eres una indígena… Aquí en España eres una p*** vergüenza, eres una m****, eres una basura”, son algunos de los insultos que propinaron las españolas.

La joven venezolana se pronunció mediante sus redes sociales, en donde escribió: “Estas personas, además, tras decirles que voy a grabar porque no me siento segura, dan un discurso donde dejan claro que no les importa que las graben porque el choque frontal que causaron al conducir ebrias fue «un error», pero a ellas no les pasará nada porque yo soy una ‘m**** Machu Picchu’”.

Finalmente, la muchacha mostró las heridas que sufrió tras el accidente vehicular. Desde raspones hasta moretones, la usuaria mostró todas las lesiones que sufrió.





El acto fue criticado por los cibernautas

El video, el cual tiene una duración de 4 minutos, se hizo rápidamente viral en la plataforma de Instagram. El clip cuenta, hasta el momento, con más de 22 mil ‘me gustas’ y más de 3400 ‘comentarios’.

Lee también: ¡Nunca es tarde! Señora celebra quinceañero a sus 70 años con fiesta multitudinaria

"Ella tiene los ojos azules y la braga de la cárcel es naranja, en el círculo cromático son colores complementarios, están uno al frente del otro, por ende combinan perfectamente", "Una buena clase de historia arreglaría cualquier problema de racismo", "Lamentable… te aplaudo por haber aguantado el temple y haberles grabado", "Es muy triste que siendo hija de españoles nacida en Venezuela y viviendo ahora en España , en muchas ocasiones al abrir la boca y te escuchan el acento es increible como cambia la cara del interlocutor y el trato", son algunos de los comentarios del video.