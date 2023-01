Estadounidense es atacado por mexicanos por decir que la comida peruana es mejor que la suya: "Pobre güey"

La gastronomía peruana sigue resaltando en todo el mundo, y absolutamente nadie puede resistirse a su indiscutible sabor.

Eso lo sabe bien un influencer estadounidense, quien no solo alabó la comida nacional, sino también aseguró que es mucho mejor que la mexicana.

Dichos comentarios generaron gran controversia en las redes sociales. Y es que muchos están a favor de lo que indica el influencer, mientras que otros no.

La comida peruana es mejor que la mexicana

En su cuenta de Tiktok, el creador de contenido @gringo_marc publicó un video en donde le responde a una seguidora chilena sobre si la comida mexicana es más deliciosa del mundo.

“Quiero informarles sobre la comida mexicana y peruana aquí en los Estados Unidos. Primero, aquí en ‘Gringolandia’ hay un montón de restaurantes mexicanos. Hasta hay mucha comida rápida mexicana y obvio, la razón por eso es que hay un montón de mexicanos aquí y también la comida mexicana es muy barata”, comentó.

Asimismo, el popular Marco ‘El Gringo’ se animó a hacer una comparación sobre los costos de los platillos.

“La comida peruana aquí es otro level. En un restaurante peruano aquí en Estados Unidos pagas como 20 dólares, con Inca Kola y todo. Seguramente estás pensando: ¿por qué tan caro, gringo?”, dijo.



De igual manera, el tiktoker aseveró que los estadounidenses siempre están dispuestos a pagar por comida de calidad, razón por la cual nuestra comida peruana es más cara.

“Nunca verás un restaurante de comida peruana sirviendo comida rápida… Es porque la comida peruana es de demasiada calidad”, recalcó.

Por último, el influencer reveló que, si bien le gusta la gastronomía mexicana, prefiere la peruana.

Las redes sociales estallan contra el influencer

El clip tiene, hasta el momento, tiene 1.4 millones de visualizaciones, 167 mil likes e infinidades de cometarios negativos hacia Marco.

“Jajaj comida mexicana es mejor, no sé dónde habrán comido, conozcan bien la comida de los 32 Estados de México; “Pobre wey no tienes idea de la variedad en México es 10 veces mayor, comes taco bell, por eso opinas esas barbaridades”; “Soy de México y digo que Perú es el país con la comida más rica del mundo”, son algunos de los mensajes.