Estadounidense llega a Lima para probar ceviche y queda sorprendido por tamaño del plato

Un influencer norteamericano llegó a nuestro país por primera vez para degustar de la amplia gastronomía peruana y entre los platos elegidos, decidió pedir un Ceviche. Sin embargo, lo que más le impactó aparte del sabor del platillo, fue la cantidad, pues obtuvo una fuente inmensa por el valor de unos cuantos dólares.

Estadounidense recibe fuentes de comida marina por menos de 10 dólares

El creador de contenido subió un video bajo el título "Too much food in Peru for only $8" o "Mucha comida en Perú por solo 8 dólares" y en el clip se ve al joven en una cevichería recibiendo una fuente de jalea mixta y en otros aparece junto a un plato gigante de ceviche.

Lee también: ¡Qué tacaña! Tía se encarga de repartir torta de cumpleaños y le da a todos una "laminita"

"¿Es para mí?". Preguntó el joven al recibir la comida en su mesa, mientras que la mesera le deja el plato y el extranjero sonríe con satisfacción.

Peruanos reaccionan al video viral

La reacción del tiktoker se hizo viral entre la comunidad peruana, quienes no dejaron de enviarle comentarios y sugerencias con respecto a su visita al Perú.

"Qué bendición", "Deberías ir a comer a la tía Soila", "Que hermoso, gracias por ser tan agradecido con la comida que te brinda el Perú!!!", fueron algunos de los comentarios.

Lee también: ¡Maravillosa jugada! Hombre utiliza traductor para coquetear extranjera

Sin embargo, algunos usuarios indicaron que el precio era muy elevado con respecto al sueldo mínimo en Perú: "$8 equivale casi a 30 lucasas ... mi desayuno almuerzo cena y desayuno para el día siguiente XD", mientras que otros indicaron que el plato contendría otros ingredientes para rellenarlo: "lo que él no sabe ... es que al fondo del plato hay 2 kg de Yuca".