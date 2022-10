Familia construye puente para unir sus dos casas [VIDEO]

TikTok es una red social en la que puedes encontrar cosas inimaginables. En esta ocasión, un peruano sorprendió con su ingenio y habilidad para las construcciones. El hecho impactó a cientos de usuarios y se hizo viral en la red social.

Lee también: Joven compró contenedor con sus ahorros para armar su propia casa [VIDEO]

Construyó un puente entre sus casas

El usuario Jorge Luis Ludeña (@cocolocolp) compartió en su cuenta de TikTok un lo que encontró mientras caminaba por un puente que une a dos casas que están frente a frente.

“Cuando tienes dos casas y quieres evitarte la fatiga de bajar y volver a subir”, escribió el usuario en el video.

Como se aprecia en las imágenes, el puente -hecho de metal- se encuentra en el tercer piso de las casas. Aunque se desconoce quién lo hizo y dónde se encuentra, se puede suponer que quería evitar perder el tiempo en bajar las escaleras y salir por la puerta principal.

En solo un par de días, el video alcanzó las 729 mil reproducciones y 15 mil ‘me gustas’. Además, generó cientos de reacciones de los usuarios, quienes compartieron su opinión al respecto: “¿En serio el municipio permitió eso?”, “¿No es peligroso? La estructura es de metal y está cerca de cables de energía eléctrica”, “Eso es ilegal, no es dueño del aire”, “Mi bello Perú tan creativo, por eso no me voy a Francia”, fueron algunos comentarios.

Lee también: Hombre trabaja como "agente al paso" y se hace viral en las redes sociales

Trabajadores crean su propio ascensor

Otro viral que causó sensación en Tiktok es la compartida por una arquitecta, quien mostró la ingeniosa manera en como sus trabajadores se trasladan de un piso a otro.

En el clip se puede ver como la arquitecta se sostiene de una soga y un par de trabajadores lo jalan para hacerla subir al piso superior. Actualmente, el video cuenta con más de 56 mil reproducciones en TikTok.