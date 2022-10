Joven compró contenedor con sus ahorros para armar su propia casa [VIDEO]

La popular plataforma TikTok no para de sorprender a más de uno con sus divertidas historias. En esta ocasión, una joven decidió contar en un video cómo se animó a comprar un contenedor y los motivos que la llevaron a gastar todos sus ahorros con tal de cumplir su sueño.

Contenedor en la casa



En el clip, compartido por @mileyrudas, se puede observar el preciso momento en el contenedor es colocado en su casa. De acuerdo con el relato, el objeto le costó cerca de 2400 dólares y que esto depende de varios factores, como el país en donde te encuentres, el tamaño, el estado en el que está e incluso del vendedor.

Usuarios felicitaron iniciativa de la joven

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 40 millones de visualizaciones, más de 2 millones de likes y casi 7 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Mi claustrofobia no me lo permitiría, pero ¡qué increíble!”, “Te voy a seguir me llamo mucho la curiosidad esta idea”, “Te va a quedar muy bien; ya he visto casas con esos contenedores”, “Mucho éxito, que todo lo que desees se te haga realidad”, “Que bueno esas locuras, quiero ver en qué termina es buen proyecto”, “Te deseo mucho éxito, me da mucha curiosidad como va a terminar”, “Yo aquí poniéndome feliz con logros ajenos”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.