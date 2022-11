'Firualis' celebraba cumpleaños, pero lo sorprenden con un tortazo en la cara [VIDEO]

Una perrita que celebraba su cumpleaños fue víctima de la peculiar tradición de torta en la cara. El can que estaba emocionado por comer su pastel terminó embarrado con la crema y el video se ha vuelto viral y ha generado miles de reacciones en los usuarios.

Tortazo en la cara

En un video publicado por la usuaria @milagroscm20 se puede ver a una mujer cargar a su perrita mientras otra persona sostiene en su mano un pequeño pastel.

La joven quería festejar el cumpleaños de ‘Lulu’, su cachorra, por lo que no dudó en armar la jarana. Incluso le compró un gorrito de cumpleaños y se colocó en la cabeza.

La perrita parecía que sabía que festejaban su santo, ya que se mostraba feliz, incluso llegó a soplar la velita. Sin embargo, nunca imaginó que a los segundos uno de sus familiares que estaba detrás de ella iba a empujar su carita contra el pastel.

El hecho sorprendió a la dueña quien, aunque se rio por un momento, terminó limpiándole la carita a la pequeña Lulu y dándole unos manotazos a su familiar.

Video se volvió viral

El TikTok del cumpleaños con torta en la cara de la perrita se volvió viral en la red social y ya acumula más 3.4 millones de reproducciones. Los usuarios no dudaron en reaccionar sobre lo sucedido y dejar miles de comentarios divertidos al respecto.

“Se tenía que hacer y se hizo”, “El perrito: eso me ofende mucho, pero sabe rico”, “Firulais: que fue mano”, “Ay, perdón, pero si me dio risa”, “Me hiciste la noche, no paro de reír pobrecita lulú”, “Aquí se trata a todos por igual”, “Ni el perro se salva”, “Le reiniciaron el Windows”, “Ni el mascotitas se salva de la tradición”, “Firulais: ya fue a comer pastel”, fueron algunos de los comentarios.