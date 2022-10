Perrito se sube a bus y se 'hace el loco' cuando cobrador le pide su pasaje

Los animales se han apoderado de Internet con sus divertidas ocurrencias. En esta ocasión, un perrito se encontraba sentado en un bus de transporte público, pero cuando vio al cobrador acercándose a su lugar, comenzó a mirar a otro lado, pero el muchacho le exigía su pasajr.

Lee también: Niños fueron encerrados para que los adultos puedan bailar durante una fiesta.

El video fue publicado en TikTok. El tierno animalito se robó el corazón de miles de cibernautas, por lo que el clip se volvió viral.

Perrito estaba 'misio'

Todo fue registrado por el ciudadano Renán Quille Hancco (con nombre de usuario '@renanquillehancco'). El joven se dirigió a su trabajo como cobrador de una línea de buses para el transporte público, por lo que estaba realizando su ruta con normalidad.

Cuando el muchacho tuvo que bajar a una de las paradas para ver si había algún pasajero cerca del lugar, pero no encontró nada. Renán subió al vehículo y notó que había un perro de raza pitbull en uno de los asientos. Al principio, se sorprendió, pero después prosiguió a pedirle al can su boleto.

Lee también: Joven realiza controvertido trend y termina cortándose el rostro [VIDEO].

Entonces, la mascota comenzó a mirar a una dirección distinta, pero el joven le insistía en ver si tenía su ticket para abordar el bus. "No se haga al dormido", se podía escuchar decir a Renán, mientras el perrito seguía sin hacerle caso a sus reclamos.

El cobrador pudo grabar todo con su celular y lo subió a su cuenta personal de TikTok, donde cuenta con 1.3 millones de reproducciones y 158 mil 'me gusta'. "El firu: Que bonita ventana", "Manito voy a un par de cuadras no más bajo en Ancón", "Firulais: Haré como que no veo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.