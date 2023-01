Firulais le hace agujero a bolsa de comida y disfruta de tremendo banquete

Un perrito se volvió viral en las redes sociales luego de cometer una "malcriadez".

A través de un video publicado en TikTok, se puede ver como el can le hace un pequeño agujero a una bolsa de croquetas para poder a comer su antojo.

La escena generó una serie de comentarios en la plataforma china y muchos están buscando a la mascota para cuidarlo y alimentarlo.

Firulais salió ganado



Alan (@alanzito31), un usuario de TikTok, publicó un video donde se puede ver a un perrito de la calle hacerle un agujero a una bolsa de comida que estaba en la puerta de una tienda.

En el clip, el can estaba un poco desesperado por comer. Pero, al ver que la comida caía sin parar, se detuvo y empezó a ingerir con tranquilidad.

En el video, también se puede apreciar a un hombre que sería proveedor de la tienda; sin embargo, no hizo nada para detener al perrito y pasó de largo.

El curioso momento termina cuando una persona quien sería el dueño de la tienda sale a la puerta y se percata del suceso. No obstante, no se sabe qué reacción tuvo con el perrito callejero.

Usuarios reaccionan a video

El TikTok del perrito de la calle comiendo a toda prisa generó gran repercusión entre los usuarios. Muchos bromearon con el video, mientras que otros pidieron al dueño de la tienda compasión y no castigar el can hambriento.

“Gracias al proveedor que hizo ojo de hormiga y no delató al lomito”, “Solo espero que no lo hayan golpeado”, “El perrito: en cualquier momento me madrean pero hay que aprovechar”, “El perro: wonka dijo disfrútenlo”, “El perro, falta el agua ya no pasa”, “El perro : Señor, me has mirado a los ojos”, “Se siente en la gloria hermoso”, “El perro aprovecha el bug”, “El perro: comida ilimitada yo nomás quería poquito pero bueno”, fueron algunos de los comentarios del clip que tiene más de 13 millones de reproducciones.