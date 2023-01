Mujer pinta carro de su expareja tras ruptura sentimental:"No me abandones, Te amo"

A veces cuando hay mucho cariño de por medio, terminar una relación sentimental no es para nada fácil, pues nadie se aferra a dejar de lado al amor de su vida.

Como es el caso de una joven quien en su desesperación tras perder a su pareja decidió pintarle todo el carro con fuertes declaraciones y así lograr obtener su perdón.

El usuario @fern.08.08 subió a la red social TikTok un video que, a raíz de su contenido, ha causado gran polémica entre los internautas.

Y es que, el clip, muestra el preciso instante en que un automóvil transita por la calle, pero, lo que le llamó mucho la atención a la persona que difundió el contenido audiovisual, fue que tenía escrito con plumón indeleble mensajes de frustración, tristeza y, sobre todo, desconsuelo.

Se rumorea que la autora podría ser una exnovia, ya que el texto contaba, además, con el nombre de una mujer.

"No me abandones, Te amo… Lucero”, es el texto que veía al exterior del vehículo.

El video tiene hasta la fecha 562 mil reproducciones, 24 mil me gusta e infinidades de comentarios.

“Dice no me abandones con lo que acaba de hacer yo la abandono firme”, “Ya no me den ideas”, “Esto se está saliendo de CONTROL”, “Solo en Perú pasa esto”, señalaban los mensajes.

Pintan carro tras descubrir infidelidad

Otro caso similar a este sucedió hace un par de días en nuestra capital, ya que una mujer decidió pintarle todo el carro a su esposo tras descubrir su infidelidad.

Este hecho se convirtió en tendencia, pues el automóvil contaba con duros calificativos como “Infiel, mentiroso”, “Te gusta las p…”, “Destruiste a tu familia” y en especial, tenía el nombre del hombre en cuestión llamado Paolo Mesía.

Dicho clip tiene 1.9 millones de visualizaciones, 77 mil likes y 2539 comentarios.

