¡Fuerte y claro! Madre confesó que está en contra de las tareas escolares y se hace viral: “Ya no tienen tiempo para ser niños”

Las tareas son una de las tradiciones más odiadas por los escolares. Y eso lo tiene muy claro una madre de familia. A través de un video publicado en las redes sociales, criticó que los colegios dejen tareas para la casa porque "le quitan tiempo de recreación a los niños".

Marsella Reynolds (@marsellareynolds), publicó un clip dando a conocer su disconformidad con las tareas escolares, pues saturan y estresan a su hijo. La joven madre explicó que, en otros países con mejor educación que México, no dejan estos tipos de trabajo. De esta forma el alumno aprendería mucho mejor.

"Estoy en contra de las tareas escolares y no me importa que me cancelen. Yo estoy en contra de las tareas que tienen a mi hijo sentado escribiendo, pensando, estresado y que yo estoy a su costado dándole ánimos. Acostamos al niño a las 7 p.m., lo cual significa que a las 6.30 p.m. lo bañamos y si le dejan 2 horas de tarea, él ya no tuvo tiempo de ser niño", menciona la madre en el video.

Marsella Reynolds también habló sobre el poco tiempo que tienen los padres que trabajan para ayudar a sus hijos con sus tareas., Además, mencionó que deberían dejar tareas en donde los menores pasen tiempo de caridad con sus padres.

El clip, el cual tiene una duración de más de dos minutos, se hizo tendencia en TikTok. Actualmente, cuenta con más de tres millones de visualizaciones, 788 mil me gustas y más de 9700 comentarios.

“Yo soy maestra y estoy en contra de las tareas, pero hay algunos papás que se quejan por no dejarlas”, “Yo suelo enfermarme mucho por las tareas, a veces me la paso llorando, cansada, desvelada y estresada porque dejan demasiada”, “Soy maestra y estoy de acuerdo con la mamá del video”, “Desde que los niños entran a la escuela solo tienen la presión de padres o maestros y adiós niñez", son algunos de los comentarios del video.