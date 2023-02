Joven estudiante revela que sus padres lo obligaron a postular a la UNI: “Yo no quería, pero bueno”

Muchos padres de familia sueñan con futuros exitosos para sus hijos. Por ello, a veces suelen persuadirlos a seguir una carrera destacada. Esto quedó demostrado en un reciente video de TikTok, en donde un joven revela que fue obligado por sus padres a postular a la UNI.

Obligado por sus padres

A través de una cuenta de TikTok (@confesiones_sanmarcos), miles de usuarios pudieron conocer la sorprendente confesión de un postulante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Tras dar su examen de admisión, el estudiante fue entrevistado por un tiktoker, quien le preguntó sobre su rendimiento en la prueba de entrada. La respuesta del académico sorprendió a miles de usuarios, causando gran debate en los comentarios.

De acuerdo a las imágenes, el estudiante salió muy decepcionado tras rendir el examen de admisión de la UNI. “Pucha, hoy tenía que sacar un puntaje altazo. Necesitaba un 17 o 18. Creo que sacaré un 15 o 14. No creo que me alcance”, confesó el decepcionado muchacho.

Tras ello, el académico asombró a miles de usuarios al revelar que sus padres lo obligaron a postular a la universidad. “Una disculpa para mis papás, que me pagaron el examen, yo no quería, pero bueno, me obligaron, con la experiencia ya se podrá”, señaló el muchacho.

Sinceridad total

La curiosa escena fue captada y compartida en la plataforma china, donde alcanzó más de 552 mil visualizaciones, 17 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

“Jaja el chico de atrás con el cartel”, “A mí me obligaron, pero ingresé”, “A mí me prometieron una entrada al concierto de mi grupo favorito e ingresé, pero no fue al concierto”, “Yo hubiese querido que me obligarán, así hubiese tenido un mejor futuro”, “Yo me iba a broma con mis patas y terminé ingresando”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.